Torino, ansia Vlasic: derby a rischio. E non solo quella gara

Torino in ansia per Vlasic, che rischia di saltare il derby contro la Juve. Ma potrebbe essere assente ancora a lungo

Torino in apprensione per Vlasic, che ha saltato la gara di ieri con la Cremonese a causa di un problema muscolare al retto femorale destro, per il quale sono necessari ulteriori esami, per capire se si tratta di un affaticamento o se c’è anche una lesione.

Derby di martedì prossimo a rischio per lui ma, come sottolinea Tuttosport, il giocatore potrebbe saltare anche le gare contro Bologna, Lecce e Napoli prima della sosta per le Nazionali.