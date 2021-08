Torino, Belotti apre al rinnovo: c’è da abbassare la clausola

Andrea Belotti pare convinto a rinnovare con il Torino: c’è da abbassare la clausola rescissoria voluta da Cairo nel contratto

Andrea Belotti ora sembra deciso a firmare il rinnovo con il Torino. L’offerta economica di Urbano Cairo sembra davvero soddisfacente: al capitano granata: quattro anni a 3,3 milioni di euro.

Come riporta Tuttosport però Belotti vorrebbe che venisse abbassata la clausola rescissoria di almeno il 50%: non 40 milioni dunque ma una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Si continua a trattare per la fumata bianca.