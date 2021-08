Torino, Belotti attende l’offerta della vita: i granata temporeggiano

Il rinnovo di Andrea Belotti resta argomento caldo in casa Torino. L’attaccante aspetta una super offerta

Nella giornata di ieri, Andrea Belotti ha fatto il suo ritorno a Torino dopo la grande esperienza all’Europeo con l’Italia. Il Gallo è stato accolto alla grande dai suoi compagni, ma in casa granata balla ancora la questione rinnovo di contratto. Come riportato da La Stampa, l’attaccante aspetta l’offerta della vita che però non sarebbe ancora arrivata da parte del club piemontese.

L’unica squadra ad avvicinarsi alle richieste di Belotti, ovvero 4 milioni di euro annui, è stato lo Zenit ma la Russia è considerata troppo lontana dal calciatore. Inter, Roma e Milan sono lontane e così il Torino potrebbe avere il tempo per mettere in piedi la cifra chiesta dal Gallo.