Il Torino spera di recuperare capitan Belotti per il match di domani in campionato in casa del Genoa

Marco Giampaolo spera di recuperare in extremis Andrea Belotti per il recupero di domani in campionato contro il Genoa. Il capitano del Torino ha lavorato a parte nella rifinitura della viglia, ma partirà comunque per la Liguria insieme al resto della squadra.

Belotti è alle prese con un trauma conclusivo al ginocchio rimediato contro la Lazio e solo domani a ridosso della partita Giampaolo scioglierà le ultime riserve sull’utilizzo dell’attaccante.