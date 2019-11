Torino, Belotti da sogno: media di 0,8 gol a partita per il granata

Torino, inizio di stagione da incorniciare per il Gallo che fino ad ora ha già messo a segno ben diciassette reti

Un inizio di stagione splendido quello del Gallo Belotti al Torino. Il capitano granata dall’inizio del campionato si è fatto notare come sa fare meglio: a suon di gol. Ha appena concluso la sua parantesi azzurra siglando anche una rete contro la Bosnia.

Ad oggi sono ben 17 reti in 21 partite disputate: 7 nei preliminare di Europa League, 6 in campionato e 4 in Nazionale. Un inizio di stagione così non si vedeva dalla stagione in cui chiuse con 26 reti messe a segno. Media di 0,8 gol a partita: il miglior Belotti per il miglio Toro.