Torino, Belotti: «Orgoglioso di quanto fatto. Il rigore per me c’era»

Torino, Andrea Belotti commenta la sconfitta nel derby contro la Juventus: ecco le parole dell’attaccante granata

Andrea Belotti è contento della prestazione del suo Torino nella gara contro la Juventus: i bianconeri hanno portato a casa la vittoria grazie a De Ligt. Ecco le parole di Belotti a Sky Sport.

BELOTTI – «Sicuramente è cambiato lo spirito da parte di tutta la squadra, oggi sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in campo. Mani di De Ligt? Resta il rammarico, per me si poteva fischiare il rigore».