Torino, Bremer: «Ecco come fermare Vlahovic, Osimhen e Ibra. Idolo? Da sempre Lucio»

Gleison Bremer, difensore del Torino, è uno dei nomi caldi per l’estate che verrà. Sul brasiliano c’è forte anche l’Inter

Gleison Bremer, obiettivo dell’Inter di mercato, si è raccontato al format My Skills di DAZN, parlando anche del suo idolo che, guarda caso, è proprio un ex nerazzurro:

IDOLO – «Lucio il mio idolo? Vero. Oggi Van Dijk è fortissimo, un top del ruolo. C’era Sergio Ramos ma adesso è fermo. In Italia un riferimento è Koulibaly».

VLAHOVIC – «Io non sbaglio mai? Questo è un errore che fanno loro perché tutti sbagliamo. Però dobbiamo conoscere l’avversario, quindi se lui è veloce io non posso stargli sempre attaccato perché se lui mi fa un corto-lungo, sono morto. Se è uno lento e io sono più veloce allora gli sto sempre attaccato e posso restare subito sull’anticipo».

OSIMHEN – «Con palla libera, devi scappare sempre. Con Osimhen prendi 3-4 metri, a lui non piace mai la palla al piede ma lontano».

IBRA – «Con lui puoi stargli attaccato, non va in profondità così tanto come Osimhen. È meglio stargli attaccato e cercare di anticiparlo perché lui è grosso e devi saper usare bene il corpo».

