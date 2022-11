Torino, Buongiorno: «Questa squadra è il top. Ho una speranza»

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato della sua esperienza in granata: le dichiarazioni

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato ad un evento a Casa Tennis.

TORINO – «Per me il Toro è il massimo, cerco sempre di dare tutto per restituire quello che mi dà e mi ha dato il Toro. Spero di rimanere il più possibile e, finché rimarrò, darò il 100%».

PRIMA SQUADRA – «Cosa bellissima essere in prima squadra ed essere capitano, da torinese ho tutta la famiglia granata. Essere arrivato a questo traguardo è stato stra emozionante, lo è ogni volta che gioco e che indosso la fascia».



L’ESORDIO – «Emozione esordio e capitano: il primo è stato condito con parte amara perché mi feci male, dopo 6-7 minuti. Fu il giorno più bello e più brutto della mia vita. La fascia è un’altra cosa che non mi aspettavo, è arrivata improvvisamente. Tornato da riscaldamento, in spogliatoio ho visto la fascia ed è stato bellissimo».