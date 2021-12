Torino, Cairo: «Bremer? Mai parlato con Inter e Milan. E Belotti...»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha smentito le voci sulla possibile cessione già a gennaio del difensore brasiliano

Urbaino Cairo, presidente del Torino, ha smentito le voci sulla possibile cessione già a gennaio di Bremer, difensore brasiliano attualmente in scadenza di contratto nel 2023 che piace molto a Inter e Milan: le sue parole.

BREMER – «Mai parlato con Inter e Milan di Bremer. E assolutamente non lo cediamo a gennaio».

BELOTTI – «È in scadenza per cui non c’è alcuna novità».