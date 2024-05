Torino, Cairo: «Juric? Non ha rinnovato, su Buongiorno vi dico...»

Il patron del Torino Urbano Cairo si è espresso sul futuro di Juric, Buongiorno e tanto altro in occasione dell’inaugurazione del Robaldo

Il patron del Torino Urbano Cairo ha analizzato la situazione in casa granata. Dall’Europa a Juric al futuro di Buongiorno e tanto altro. Ecco le parole raccolte da CalcioNews24 in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo Robaldo.

JURIC DICE CHE HA SBAGLIATO VALUTAZIONI – «Parlare oggi di giocatori che hanno ‘tradito’ secondo me non ha senso. Chiedete a Juric. Quando lo scorso anno mi chiese di prendere Ilic gli risposi che l’avrei fatto se fosse rimasto con noi. I contratti finiscono… se non ne fai un altro, è evidente. Vagnati rinnoverà il contratto con noi e ci penserà. Quando avrà fatto le sue valutazioni vedremo. Abbiamo ancora tre partite da giocare, vedremo quanti ne andranno in Europa, restiamo concentrati. Ieri sera avremmo meritato di vincere».

STAGIONE – «Credo che sia il Toro più forte della mia gestione, cosa sia mancato non lo so, dovete chiederlo ad altri. Anche Ventura lo dice. Ho tenuto tutti i nostri migliori giocatori vendendo solo Singo perché andava a scadenza. Sappiamo anche acquistato giocatori importanti…come Zapata o Bellanova che hanno dato un contributo notevole. Ilic sì, è stato un investimento importante, abbiamo tenuto Sanabria e Ricci, Tameze ha dato un bel contributo. Non lo dico io, ma l’ha detto anche Giampiero Ventura, che questo è il Toro migliore della mia era».

FUTURO – «Abbiamo una base molto buona e possiamo fare bene con alcuni innesti per rafforzare la rosa dove siamo mancati. Ma lo zoccolo duro è importante e deve essere tenuto. Buongiorno? Beh, se lui rimane io sono felicissimo».