Torino, sotto esame Linetty ma Juric ha fiducia nel giocatore

Linetty è chiamato alla stagione del riscatto, insieme a tutto il Torino. Juric è fiducioso e punta sul giocatore

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Torino si aspetta un cambio di marcia da Karol Linetty in vista della prossima stagione.

Il giocatore è arrivato ieri in Valgardena, sede del ritiro del Toro, e di prima mattina si è aggregato subito alla squadra per la seduta di allenamento mattutina. Solo corsa, mentre la squadra eseguiva una normale seduta di scarico, ma è da lì che partono le aspettative del club granata. Il giocatore, come sottolinea la rosea, ha la stima e la fiducia di Ivan Juric, ma gli è richiesto un immediato cambio di passo rispetto alla scorsa stagione.