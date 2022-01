Torino, squadra in quarantena e oggi nuovi test

Il Torino è in quarantena e oggi effettuerà nuovi test: i negativi potranno allenarsi in bolla al Filadelfia

Il Torino è in quarantena domiciliare dopo i casi Covid degli ultimi giorni. Simone Verdi si è aggiunto ai quattro precedentemente comunicati dalla società granata.

L’ASL, come riportato da Tuttosport, ha disposto la quarantena domiciliare per tutto lo staff e i giocatori. Oggi nuovi tamponi e negativi potranno allenarsi in bolla al Filadelfia.