Torino, è caos: scoppiano i casi Zaza e Izzo

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, in casa Torino sono esplosi i casi riguardanti Zaza e Izzo

La brutta sconfitta contro la Fiorentina, si è portata dietro diverse grane per il Torino, In primis quella relativa a Simone Zaza, uscito contrariato dal campo al momento della sostituzione dirigendosi direttamente dagli spogliatoi senza passare per la panchina.

Ma il caso più caldo sarebbe quello relativo ad Armando Izzo. Il difensore non era neanche in panchina al Franchi e, dopo la partita, è arrivata la comunicazione del Torino: «trauma distorsivo al ginocchio destro». Il caso però scoppiato e, secondo quanto riportato da Tuttosport, Izzo sarebbe insoddisfatto della situazione e a fine stagione chiederà la cessione.