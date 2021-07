Torino, ecco la lista di Juric per la ripresa degli allenamenti

Ivan Juric ha convocato la lista dei giocatori convocati per la ripresa degli allenamenti: domani appuntamento al Filadelfia

Ivan Juric ha comunicato la lista di giocatori convocati alla ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione. Ecco l’elenco dei granata in questione:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic, Sava.

DIFENSORI: Bremer, Buongiorno, Celesia, Chiarlone, Djidji, Izzo, Lyanco.

CENTROCAMPISTI: Aina, Ansaldi, Baselli, Kone, Lukic, Mandragora, Meite, Rincon, Segre, Singo, Vojvoda.

ATTACCANTI: Falque, Karamoko, Millico, Rauti, Sanabria, Verdi, Zaza

Come si legge dal sito ufficiale del Torino, al gruppo si aggregherà nei prossimi giorni Meitè, a cui è stato dato un permesso per motivi personali. Ovviamente mancano i Nazionali impegnati all’Europeo Belotti e Sirigu, come anche Rodriguez e Linetty ancora in vacanza perché eliminati anzitempo. Edera, invece, ancora non ha ricevuto l’ok dei medici e continuerà il lavoro di rieducazione a Torino.

Il primo allenamento, ufficiale, di Juric si terrà (a porte chiuse) domani mattina allo stadio Filadelfia.