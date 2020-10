Marco Giampaolo parla dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Lecce. Prossima partita contro la Virtus Entella

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Lecce (3-1 dopo i supplementari).

«Dobbiamo lavorare e dobbiamo mettere a posto tante cose. Dobbiamo migliorare la fase di non possesso collettiva, però oggi abbiamo dato spazio anche a chi ha giocato poco o niente. Era necessario mettere minuti nelle gambe di più giocatori possibili. Il campionato è lungo e il Covid ci minaccia anche a poche ore di ogni partita. Belotti non stava bene ed è rimasto fuori e ci siamo arrangiati in avanti facendo comunque il massimo. Il passaggio del turno non era scontato, il Lecce giocava in A l’anno scorso. Questi sono scontri che la storia dimostra che sono ostici. L’obiettivo era passare il turno».