Torino, Juric: «Indeboliti con Ilic per Lukic»

Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. I dettagli

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Fiorentina e Torino.

PAROLE – «Mi dispiace che escano fuori notizie che non sono vere su liti con Davide, non ci sono mai state polemiche con lui perché su certe cose non decide. Abbiamo perso un grande giocatore sostituendolo con uno che deve e può crescere col tempo, un 2001 (Ilic, ndr). Esci un po’ indebolito, perdi un pezzo forte (Lukic, ndr). Poi magari si rivela meglio ma la mia critica è che così ci ritroviamo in situazioni di svantaggio difficili da gestire bene».