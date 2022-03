Torino, tra errori arbitrali e gol subiti nel finale mancano 9 punti

Il Torino di Juric paga le tante sviste degli arbitri, ma anche errori nei finali di gara: troppe reti prese dal 75′ in avanti

Gli errori arbitrali cominciano a pesare tanto, contro l’Inter è arrivata un’altra svista clamorosa ai danni del Torino. Il contatto non fischiato tra Ranocchia e Belotti ha mandato su tutte le furie il club di via Arcivescovado. E che nel post-partita hanno tuonato il direttore tecnico Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric. E’ l’ultimo torto di una lunga serie, perché si contano altri episodi negativi: il mani di Medel a Bologna, i due rigori non fischiati a La Spezia, le posizioni di fuorigioco di Pavoletti (contro il Cagliari) e di Pobega (contro il Venezia) valutate all’opposto, la rimessa laterale del Sassuolo battuta dieci metri avanti che ha dato il via all’azione del pareggio. Questa la lista dei danni arbitrali, anche se Juric pensa a risolvere un altro problema della sua squadra: quello dei gol subiti nell’ultimo tratto di gara.

42% di gol presi dal 75′ in avanti

A conti fatti, sono già nove i punti persi per le beffe nel finale. Contro l’Inter quella più recente: il gol di Sanchez è arrivata oltre il 90’, quando ormai il Toro pregustava il ritorno alla vittoria. Ma è una costante che si è ripetuta in più occasioni durante tutta la stagione. Dei 29 gol presi in totale dalla formazione di Juric, addirittura 12 sono arrivati dal 75’ in poi, che in percentuale rappresenta il 42 del totale.

Tutte le beffe

Il primo campanello d’allarme suonò proprio ad inizio campionato, con la beffa firmata dall’Atalanta in pieno recupero. E poi ancora la vittoria sfumata contro la Lazio, la sconfitta nel derby d’andata contro la Juventus, infine nel 2022 il pari contro il Sassuolo e la disfatta di Udine contro i friulani. La classifica ne risente, con nove punti in più il Toro si sarebbe ritrovato ancora in corsa per l’Europa. Ora il rush finale di campionato per cercare di risalire il più possibile e togliersi qualche soddisfazione.