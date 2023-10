Torino, Juric: «Zapata domani gioca, voglio vedere la progressione»

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della partita dei granata contro il Verona

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Torino di domani sera contro il Verona. Di seguito le sue parole.

COME HA VISTO LA SQUADRA – «Milan e Lazio sono due cose diverse, a Roma abbiamo fatto bene tante cose ma con mancanza di energia. Abbiamo fatto bene fino al loro gol. Ho notato che con la Roma abbiamo speso tanto, diversi giocatori hanno pagato. Abbiamo fatto poco in allenamento, dovevamo recuperare».

FARÁ TURNOVER – «Zapata no, voglio vedere la progressione del suo lavoro e com’è come atleta. Mi sembrava che a Roma fosse di meno. In mezzo abbiamo opzioni, mancherà Vojvoda per una brutta botta e dietro siamo contati».

DUE PUNTE – «Lo abbiamo fatto altre volte, anche con Pellegri-Sanabria contro il Sassuolo o in amichevole a Nizza. Non mi è dispiaciuto il primo tempo a Roma, ci stava come partita e come concetti. La sensazione è che la squadra ha fatto ciò che ha fatto l’anno scorso, ha fatto possesso ma rispetto a un anno fa mancavano le accelerazioni. E’ importante il lavoro settimanale, mi spinge a fare delle scelte».

GESTIRE LE SFIDE RAVVICINATE – «Dipende da partita a partita. A Roma per le statistiche è stata una gara di altissimo livello, fisicamente e mentalmente abbiamo speso tanto e abbiamo fatto fatica a recuperare. I grandi giocatori e quelli normali hanno la differenza di ricaricarsi in un altro modo. La partita è stata fatta bene, non abbiamo subito nulla per 60 minuti, ma ci mancava brio per andare là a vincere. Abbiamo recuperato energie, speriamo che domani la squadra sarà carica».

EMERGENZA DIFESA – «Djidji è tornato e speravamo che andasse meglio, di Zima non ce lo aspettavamo e abbiamo preso un giocatore che seguivamo da tempo (Sazonov, ndr). La società ha fatto ciò che doveva fare, ci è andata male con Djidji e con Zima. Volevamo cinque giocatori e non sei, più N’Guessan, e sono tutti partecipi. La società ha tappato il buco con Sazonov»