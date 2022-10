Izzo: «Il derby spero lo vinca il mio Torino»

Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato a La Stampa del derby della Mole tra Torino e Juventus

«Il Torino deve vincere il derby per dare una gioia ai tifosi. Per me la squadra dovrebbe stare sempre tra le prime otto in classifica. Il derby spero lo vinca il mio Toro dove ho ancora tanti amici. Spero lo decida Lukic».