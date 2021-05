Torino, la Sindaca Appendino: «Salvezza bella notizia per la città»

La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha esultato per la salvezza della squadra granata

Chiara Appendino, Sindaca della città di Torino, attraverso il suo profilo Twitter ha esultato per la salvezza per squadra granata allenata da Davide Nicola arrivata grazie al pareggio per 0-0 contro la Lazio.

«Complimenti al Torino F.C. che si salva con un turno d’anticipo. Una bella notizia per tutta la città».