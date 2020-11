Torino Lazio, Inzaghi negli spogliatoi: «Per vincere così, ci vogliono le palle»

Simone Inzaghi si è lasciato andare negli spogliatoio dopo l’incredibile vittoria contro il Torino: questo il suo discorso

Simone Inzaghi era ebbro di gioia dopo la rete siglata da Caicedo negli ultimissimi minuti di Torino-Lazio. Il tecnico biancoceleste si è reso protagonista di una corsa verso i suoi ragazzi per festeggiare la rete dell’ecuadoriano anche per scaricare la tensione di una difficilissima settimana vissuta dalla squadra.

Come riporta Il Messaggero, lontano da microfoni e telecamere, negli spogliatoi dello stadio Grande Torino Inzaghi ha poi detto: «Bravi ragazzi! Per vincere partite così ci vogliono gli attributi! Dai!». I giocatori biancocelesti hanno risposto con un boato di approvazione. L’ennesima vittoria allo scadere sotto la sua gestione. La conferma che il successo in Champions contro il Borussia Dortmund ha segnato la svolta nella stagione. La Lazio che sbanca Torino è più forte dell’emergenza legata al Covid-19 e agli infortuni. Un gruppo unito, in grado di esaltarsi nelle difficoltà e di non arrendersi mai.