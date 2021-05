Torino, Lukic in Germania per un consulto medico: le ultime

Sasa Lukic è volato in Germania per un consulto medico per valutare gli acciacchi muscolari che lo tormentano

Guai fisici per Sasa Lukic. Il centrocampista del Torino è volato in Germania, a Monaco, e si è sottoposto a un consulto medico già prefissato da tempo per valutare alcuni acciacchi muscolari che da tempo lo tormentano.

Gli esperti che lo hanno visitato non hanno deciso di fermare l’attività agonistica del serbo, che dunque potrà essere a disposizione per il finale di stagione, ma a fine campionato si valuterà che tipo di cura intraprendere.