Torino, maglia celebrativa per Izzo per le 100 presenze – FOTO

Maglia celebrativa per Armando Izzo: il Torino l’ha omaggiato con una maglia celebrativa per le 100 presenze in granata

Maglia celebrativa per Armando Izzo per aver raggiunto le 100 presenze in granata. Queste le parole di ringraziamento sui social:

«Grazie al Torino per questa maglia celebrativa. Sono orgoglioso per le mie 100 presenze col Toro e sono fiero di aver sempre lottato, sudato e difeso questa gloriosa maglia, nel bene e nel male. Cento volte grazie».