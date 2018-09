Torino, Mazzarri: «Meritavamo noi, siamo stati penalizzati dal campo»

Le parole a caldo del mister del Torino Walter Mazzarri al termine della gara contro l’Udinese terminata 1-1

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato il pareggio in trasferta contro. I Granata, in svantaggio, dopo la rete di De Paul, hanno rimontato grazie ad una prodezza di Meite che ha firmato il definitivo 1-1. Il tecnico intervenuto a Sky Sport ha parlato della partita del Dacia Arena: «Non parlo degli episodi e di arbitri, quello lo fa la società. Il Torino ha dominato la partita in lungo e in largo, potevamo fare 3-4 gol, ma il campo di patate ci ha penalizzato. In questo avvio di campionato avremmo meritato 4 punti in più: le nostre prestazioni sono state ottime, a parte il primo tempo a San Siro contro l’Inter, siamo stati sfortunati ma il calcio è così. Anche oggi quasi l’80% di possesso palla, meritavamo noi»

Infine il tecnico ha commentato l’infortunio di Iago Falque: «Mi spiace per Iago, avrei voluto mettere Zaza quando volevo io. Il lavoro svolto in questo mese e mezzo si è visto: i ragazzi che sono con me da sempre si vede. Se arrivi il giorno prima dell’inizio del campionato, gli esperimenti li devi fare durante le partite. Si devono oliare i meccanismi».