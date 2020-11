Torino, Nkoulou non rinnova: vuole andare via a zero

Nicolas Nkoulou non avrebbe la minima intenzione di rinnovare con il Torino

Ci risiamo. Tra il Torino e Nicolas Nkoulou sarebbe nuovamente scontro. Come riportato da Tuttosport, infatti, il difensore non avrebbe alcune intenzione di rinnovare il contratto che lo lega ai granata fino al 2021.

La sua idea sarebbe quella di firmare per la sua prossima squadra a costo zero, così da non permettere al Torino di incassare soldi dalla sua cessione. Nkoulou avrebbe già rifiutato diverse offerte per il rinnovo pervenute dal club granata.