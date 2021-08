Torino, nuova offerta a Belotti: ingaggio più un milione extra

Prosegue la trattativa tra il Torino e Andrea Belotti per il rinnovo: arriva la nuova proposta dei granata

Il Torino prova a convincere Andrea Belotti a rinnovare il contratto in scadenza e accelera anche in vista del possibile domino che potrebbe scatenarsi con l’addio all’Inter di Romelu Lukaku. Il Gallo vuole guadagnare di più e il club granata prova ad accontentarlo con una nuova proposta.

Come riportato da Tuttosport, il Torino avrebbe alzato la parte fissa da 3,2 milioni a 3,3 milioni ma la novità sarebbe l’inserimento di un bonus di un ulteriore milione al momento della firma. Una cifra “una tantum” per convincere Belotti a firmare il rinnovo e restare in granata.