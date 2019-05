Torino, la commissione toponomastica della città approva: vicino al Filadelfia sorgerà un parco dedicato a Valentino Mazzola

Adesso è arrivato anche il via libera dalla Commissione Toponomastica della città di Torino: all’ombra della Mole, nei pressi del mitico Filadelfia, sorgerà finalmente un parco intitolato a Valentino Mazzola. All’indimenticabile capitano del Grande Torino, infatti, verrà dedicata un’area all’interno di piazza Galimberti, in Circoscrizione 8.

Per arrivare all’inaugurazione, prevista nel mese di settembre, si attendono solamente due passaggi burocratici. Prima la Giunta comunale dovrà emettere una delibera in merito, quindi servirà il via libera della Prefettura. Poi Torino, a tutti gli effetti, avrà il suo parco dedicato a Valentino Mazzola.