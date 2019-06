Torino, Parigini out dall’Europeo cerca conferma di Mazzarri: la situazione

Torino, l’estate di Parigini è complicata: l’infortunio frena le ambizioni. E ora si attende la conferma di Mazzarri

Saranno scese lacrime vere sul volto di Vittorio Parigini per la mancata presenza all’Europeo Under 21. L’attaccante classe 1996 è pupillo del CT Di Biagio e con gli Azzurrini è stato sempre vero condottiero: 20 presenze e 6 gol finora. Una pubalgia lo ha costretto a rinunciare e ora serviranno un paio di mesi per ritornare in campo.

L’infortunio complica l’estate di Parigini che cerca conferma anche nel suo Torino dopo una stagione da comprimario. Il ritiro di Bormio sarebbe servito per convincere Mazzarri, ma ora la situazione diventa più complicata e Parigini potrebbe anche partire.