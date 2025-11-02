Torino Pisa, espulsione pesante per i granata! Non ci sarà nella stracittadina contro la Juventus: ecco cosa è successo

Torino Pisa, Baroni espulso: i granata perdono il tecnico in vista del derby con la Juventus. Ecco cosa è successo

Durante la sfida tra Torino e Pisa, valida per la 10ª giornata di Serie A, l’allenatore granata Marco Baroni è stato espulso dall’arbitro. La decisione è arrivata a seguito delle proteste giudicate eccessive dal direttore di gara, scaturite dopo un presunto fallo non concesso al Torino. L’episodio ha acceso gli animi a bordo campo e ha lasciato il tecnico visibilmente contrariato.

L’ex allenatore di Lazio e Verona ha abbandonato il terreno di gioco con un’espressione di perplessità, mentre sugli spalti del Grande Torino il pubblico non ha nascosto il proprio disappunto. I tifosi granata hanno continuato a rumoreggiare, sottolineando il clima di tensione che ha accompagnato la decisione arbitrale. L’espulsione ha inevitabilmente condizionato il prosieguo della gara, aumentando la pressione sulla squadra di casa.

La conseguenza più pesante per il Torino riguarda però il futuro immediato: Baroni non potrà sedere in panchina nella prossima partita, la stracittadina contro la Juventus di Spalletti, in programma sabato 8 novembre alle ore 18. Un’assenza che rischia di pesare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo, considerando l’importanza del derby per la stagione granata.

