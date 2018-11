Torino-Samp: arbitra Rocchi i granata temono un pericoloso precedente

Torino- Sampdoria un vecchio precedente spaventa i granata: ad arbitrare ci sarà infatti Gianluca Rocchi

Si è da poco riaccesa la polemica sul caso Torino-Rocchi, infatti sarà proprio l’arbitro fiorentino a dirigere il prossimo match Sampdoria – Torino. L’arbitro non ha mai avuto rapporti idilliaci con i granata a causa di diversi errori che hanno spesso fatto infuriare il Toro l’ultimo di questi avvenuto proprio durante Sampdoria-Torino dello scorso Febbraio.

Il match finì infatti 1-1 nonostante un ottima prestazione dei granata, e fu subito polemica sull’arbitraggio di Rocchi. Il mancato rosso a Ramirez che già ammonito tirò una gomitata in faccia ad Ansaldi, la mancata sanzione a Murru che placcò Belotti ormai lanciato in rete e infine l’espulsione di Mazzarri in seguito a una protesta per un contrasto che lasciò De Silvestri a terra sanguinate mentre i blucerchiati arrivano quasi a segnare, furono gli episodi che fecero montare la rabbia del Toro.

Il tecnico commentò così l’accaduto: «La mia espulsione? De Silvestri stava sanguinando, eravamo in inferiorità numerica. La palla è finita in area, per fortuna la Sampdoria non ha fatto gol, poi abbiamo preso noi la palla e a quel punto ha fermato il gioco. Mi sembrava troppo, gliel’ho detto». Il pessimo rapporto tra i granata e il fiorentino Rocchi risale probabilmente al 2007 quando il quando l’arbitro durante il derby torinese convalidò un gol della juventus oltre al 90° minuto. In casa Toro per ora ci si limita al silenzio e nessuno rilascia commenti in attesa probabilmente di vedere come sarà l’arbitraggio di Domenica.