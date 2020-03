Torino, secondo i bookmakers i granata non retrocederanno

Torino, secondo i bookmakers i granata a fine stagione – coronavirus permettendo… – non retrocederanno in Serie B

Il Torino, alla fine di una stagione travagliata non soltanto per l’emergenza coronavirus che sta attanagliando il paese, si salverà. Questo, almeno, il verdetto secondo le quote dei bookmakers.

A giudicare dai valori delle poste, infatti, il Lecce è la principale candidata a scivolare in Serie B insieme alla Spal ed al Brescia: la retocessione dei salentini è data a 1.75. Quella dei granata di Longo, invece, addirittura a 7.50…