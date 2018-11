Torino, Sirigu: «Felice per il ritorno in Nazionale. Iago Falque? Un leader»

Le dichiarazioni del portiere del Torino e della Nazionale Italiana Salvatore Sirigu al termine dell’amichevole tra Italia e Stati Uniti

Al termine dell’amichevole tra Italia e Stati Uniti di martedì, il portiere del Torino e della Nazionale Salvatore Sirigu ha parlato in zona mista. Le dichiarazioni dell’estremo difensore granata sono state riportate dal quotidiano Tuttosport in edicola oggi. Sirigu ha parlato del suo ritorno in Azzurro: «Contro gli Usa è andata bene e sono soddisfatto perché le sfide, dove i portieri sono poco impegnati sono le più difficili. Cerco sempre di approfittare delle chance che mi vengono concesse e tornare in Nazionale è stato per me emozionate e motivo di grande orgoglio».

L’estremo difensore ha poi parlato della prossima sfida del Torino in campionato contro il Cagliari: «Per me è sempre bello tornare in Sardegna, perché mi ricorda quando da bambino andavo al Sant’Elia a vedere giocare il Cagliari. Poter tornare, anche se da avversario, è davvero una gioia». Infine Sirigu ha parlato del prossimo match ammettendo: «Sicuramente sarà soddisfatta la società sarda che ha fornito tre giocatori alla Nazionale (Cragno, Barella e Pavoletti), stanno lavorando bene e non sarà facile per noi portare a casa i tre punti, ma cerchiamo il riscatto dopo il KO contro il Parma. Il rinnovo di Iago Falque? Una bellissima notizia, è un leader».