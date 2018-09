Torino-Spal gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Torino-Spal match in programma per la terza giornata di Serie A. Dopo il pareggio in rimonta contro l’Inter, i granata vogliono tornare alla vittoria ma di fronte troveranno una Spal a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite. Ecco le formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ola Aina; Iago, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Gomis; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

TORINO-SPAL 1-0 – La sblocca il Toro con il colpo di testa di Nkoulou su assist di Soriano. Granata avanti.