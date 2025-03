Torino, Lo Russo aggiorna sullo Stadio: «Ecco il punto sulle ipoteche, il prossimo anno il Toro…». Le novità sull’impianto

Torino, il Sindaco Stefano Lo Russo dà importanti aggiornamenti sullo Stadio, novità ipoteche, il futuro dell’impianto e la prossima stagione granata

«È una questione che mi sta molto a cuore». Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo è tornato a parlare della questione Stadio. Intervenuto sulle frequenze di To Radio nel corso del canonico appuntamento radiofonico del martedì, il primo cittadino ha avuto modo di fornire preziosi aggiornamenti sull’impianto sportivo che attualmente ospita le partite casalinghe del club granata, nonché sull’annosa questione legata alle ipoteche che vede protagonista proprio l’arena di Via Filadelfia.

Ricordiamo infatti che sullo Stadio Olimpico Grande Torino è iscritta un’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate di oltre 30 milioni di euro, risalente al fallimento Cimminelli. Tale ipoteca è in scadenza a giugno 2025, nello stesso mese in cui – ironia del destino – scade anche la concessione dello Stadio al Torino calcio. Per questo motivo Lo Russo qualche settimana or sono si è prodigato nello scrivere alla stessa Agenzia per chiedere formalmente di non rinnovare le già citate ipoteche. Le parole odierne e le novità raccolte da CalcioNews24.

«Siamo in attesa di riscontro dall’agenzia dell’entrate che auspico che non rinnovi l’ipoteca» ha esordito il sindaco confermando quanto appena annunciato. Continua: «Abbiamo previsto la prosecuzione della concessione nelle vigenti condizioni per 18 mesi. Vediamo cosa succede per le ipoteche, nel frattempo abbiamo garantito la continuità al Toro per poter continuare a giocare lì, nel frattempo abbiamo aperto a manifestazioni di interesse di eventuali altri operatori. Insomma, la situazione è piuttosto complicata».

«Ribadisco, l’obiettivo è arrivare a definire quanto prima una possibilità di implementazione di stadio che ci consenta come città di fare ragionamenti diversi dalla sola concessione che abbiamo in questo momento, obbligata come forma di gestione dello stadio»

Interpellato sulla prossima stagione calcistica del Torino ha quindi proseguito: «Se sarà ‘tranquilla’? La prossima stagione dovrebbe essere tranquilla. Questo ci consentirà, una volta capito se l’agenzia delle entrate accoglierà la mia richiesta di non iscrivere le ipoteche, di capire come procedere. Ci siamo presi del tempo e soprattutto abbiamo – se l’agenzia delle entrate accoglie la mia richiesta – aperto ad altre ipotesi, tra cui un eventuale diritto di superficie da mettere a gara o un partenariato pubblico-privato».

Ed infine la chiosa: «Cioè, se vivono le ipoteche l’unica strada è la concessione: questo è il problema. Se invece le ipoteche vengono meno la città può gestire la questione in maniera diversa. Però ribadisco, la situazione è tutta a capo all’agenzia dell’entrate». Insomma, come ampiamente ripetuto, il Comune si trova ora con le mani metaforicamente parlando ‘legate’ in attesa che la pubblica amministrazione emetta il suo verdetto. A quel punto e solo a quel punto, in base alla decisione divulgata naturalmente, si aprirà una nuova delicata partita che vedrà anche il Torino di Urbano Cairo diretto protagonista.

