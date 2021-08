Torino, Vagnati: «Praet e Brekalo importanti. Belotti Inter? Niente accordo»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport al termine della sessione estiva di calciomercato

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport al termine della sessione estiva di calciomercato. Le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Abbiamo preso giocatori importanti come Brekalo e Praet, siamo molto contenti, visto che ci sono anche dei riscatti fissati. Zima l’abbiamo preso a titolo definitivo, ha già buona esperienza e siamo contenti, visto che abbiamo un allenatore molto bravo. Siamo molto uniti con Juric, ci siamo parlati e sapevo che Cairo ci avrebbe dato modo di migliorare la squadra. Non è scontato fare operazioni del genere negli ultimi giorni. C’è sempre l’ansia di non farcela, l’aereo di Brekalo era in ritardo di un’ora e mezzo. Qualsiasi virgola può far saltare tutto. Contro l’Atalanta avevamo avuto buone risposte, contro la Fiorentina invece le cose sono andate peggio. Ora abbiamo una rosa competitiva, di qualità e tutti devono mettersi a disposizione del mister. La competitività sarà molto alta».

BELOTTI INTER – «Non è mai stato vicino, non c’è mai stato accordo tra le società, solo un incontro, ma loro avevano un’altra priorità. Ora parleremo del rinnovo