Torino, Vanoli racconta Salama: il ramadan, l’odio sui social, le qualità tecniche. Chi è il nuovo esterno granata

Torino, nella conferenza stampa alla vigilia del Monza, Paolo Vanoli ha avuto modo di soffermarsi sull’ultimo arrivato in casa granata, Amine Salama

Nel novero dei nuovi acquisti in salsa di calciomercato invernale in casa Torino, Amine Salama è senz’ombra di dubbio l’oggetto più misterioso. Calciatore francese classe 2000 (venticinque candeline da spegnere a luglio), di lui – prima dell’approdo all’ombra della Mole – i tifosi granata in toto conoscevano pochissimo. Ora, dopo un graduale inserimento in gruppo, per l’esterno di Parigi potrebbe essere arrivato il momento del debutto: magari nella sfida di Serie A in arrivo domani contro il Monza.

Proprio nella conferenza di vigilia del match in terra brianzola, il mister dei piemontesi ha avuto modo di soffermarsi sulla sua nuova freccia dell’arco. A partire dal ramadan, che Salama come la stragrande maggioranza dei giocatori mussulmani seguirà dal primo marzo sino al 29 del mese. «Abbiamo la struttura per stare dietro questi ragazzi, l’anno scorso avevo Dembele. Il nutrizionista farà un lavoro importante. Sono situazioni da gestire individualmente. Però siamo molto attenti…è una cosa importante» ha spiegato l’allenatore di Varese.

Vanoli ha poi preso la palla al balzo per discernere un argomento senz’altro delicato, sempre concernente l’arrivo di Salama a Torino. «Sono stato in silenzio quando è arrivato perché mi ha dato fastidio l’accanimento social nei suoi confronti, non era il sostituto di Duvan». Il riferimento qui è al clima di diffuso pessimismo con cui il numero 15 – complice un curriculum non così entusiasmante – è stato accolto in città.

Come sottolineato dall’ex Venezia, Salama non è difatti da considerare quale ‘rimpiazzo’ dell’infortunato Zapata (colpo peraltro mai confezionato dal club di Urbano Cairo a gennaio), bensì dell’altro lungodegente sabaudo Nije. Le critiche social menzionate invece hanno indotto l’atleta a chiudere momentaneamente i suoi account ufficiali sulle piattaforme online, per quanto una parte dei giudizi negativi riversati nei suoi confronti si è poi scoperto provenissero dai sostenitori della sua (ormai) ex squadra: il Reims.

Mp Empoli 13/12/2024 – campionato di calcio serie A / Empoli-Torino / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Paolo Vanoli Torino

La chiosa, infine, di Vanoli, sulle prerogative tecniche del calciatore: «E’ un ragazzo con gamba e tiro, è giovane e lo abbiamo preso perché si è fatto male Njie. Anche lui potrà dimostrare e aiutare la squadra. In questi due giorni ha avuto qualche fastidio alla schiena, lo valuteremo in rifinitura». Insomma, solo l’ultimo allenamento in programma in queste ore al Filadelfia potrà eventualmente dare il semaforo verde per il ‘Gran Premio’ di Monza. Per Salama diventa ora imperativo sfruttare ogni curva a disposizione: c’è la fiducia della panchina da ripagare e un posto in rosa da aggiudicarsi.

