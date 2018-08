Toro, interessa Djidji: presi contatti con il Nantes

Si cerca un colpo per il reparto arretrato e Koffi Djidji è il profilo che il Toro starebbe valutando per la difesa

Con gli acquisti di Izzo e Bremer il pacchetto arretrato sembrava sistemato per il Torino che invece sta sondando vari profili per un ultimo colpo. Scelta dettata dall’infortunio di Bonifazi e dal recupero incerto di Lyanco e così i granata sono di nuovo alla ricerca di un centrale. In questi giorni si è aperta la pista che potrebbe portare a Koffi Djidji, difensore classe 1992 del Nantes. Il Toro ha impostato una trattativa con il club francese, che sarebbe favorevole ad un prestito. Djidji è un difensore duttile, che può agire sia sul centrosinistra che sulla corsia mancina. Inoltre, nonostante i soli 25 anni, il centrale ivoriano può vantare 95 presenze in Ligue 1, tutte con la maglia dei ‘les canaris’.

Pare chiaro come il Toro stia cercando di velocizzare la trattativa per consegnare a Mazzarri un pacchetto arretrato completo visto che gli infortuni di Bonifazi e Lyanco hanno, al momento, ridotto le possibilità di scelta al tecnico granata. L’opportunità Djidji sembra interessane e se i granata dovessero concretizzarla, potrebbero anche dover cedere in prestito Bonifazi che troverebbe pochi spazi in retroguardia. D’altra parte, il calciomercato chiuderà tra due giorni e imbastire una trattativa lampo non è semplice e neanche conveniente. Non è assolutamente da escludere quindi, che il Torino possa puntare sul rientro della coppia Bonifazi-Lyanco e puntare su una retroguardia giovane ma di livello.