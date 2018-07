Il club granata è vicino a Rade Krunic: accordo trovato sulla base di 7 milioni di euro pagabili in due rate

Krunic-Toro, ci siamo. Il centrocampista bosniaco è vicino a vestire la maglia granata per la felicità di Mazzarri che avrà a disposizione finalmente una mezz’ala dinamica per il suo centrocampo. Il giocatore è convinto dalla destinazione che considera un bel salto in avanti personale e professionale che gli garantirebbe il Toro rispetto ad altri club che lo hanno cercato. Un’altra notizia che fa presumere che l’acquisto si concluderà in tempi brevi è quella legata ad Acquah che ha accettato la destinazione Empoli: non perchè le due trattative siano collegate, ma perchè il Toro ha l’imperativo di cedere prima di acquistare. Infine c’è l’accordo con l’Empoli su valutazione e modalità di pagamento: circa 7 milioni pagabili in due anni.

Fumata bianca vicina. Il Toro non grida ancora alla vittoria visto che deve ancora liberare per il bosniaco almeno uno o due posti: quelli di Acquah ed Obi, per i quali il Toro spera di ricevere soldi da reinvestire proprio su Krunic. Difficile dire quali possano essere le tempistiche per la chiusura dell’affare; sicuramente si lavorerà, anche nei prossimi giorni, per condurlo in porto, con un Torino consapevole di essere in pole per Krunic. Che andrebbe a completare un pacchetto di mezzali a disposizione di Mazzarri che vede anche Baselli, Lukic e Meitè oltre appunto (al momento) ad Acquah ed Obi. Krunic-Torino si può fare, Mazzarri è in attesa.