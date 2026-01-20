Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato del club e le sue prime parole

Adesso è ufficiale: Alex Toth è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il promettente centrocampista ungherese lascia il Ferencvaros (52 presenze) a titolo definitivo, dopo che gli inglesi hanno battuto la concorrenza della Lazio. I Biancocelesti, sfumato l’obiettivo, hanno coperto lo slot in mediana acquistando Kenneth Taylor dall’Ajax.

IL COMUNICATO – «L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista di alto livello Alex Tóth con un contratto di cinque anni e mezzo.

Il ventenne si unisce ai Cherries proveniente dal club ungherese e attuali campioni del campionato, il Ferencváros. Tóth, che ha vinto il titolo Nemzeti Bajnokság in patria la scorsa stagione, è cresciuto nel vivaio del Ferencváros e ha collezionato 52 presenze, segnando quattro gol, durante la sua esperienza con la prima squadra.

Il giovane ha rappresentato l’Ungheria in tutte le fasce d’età, dall’Under 18 in su, con nove presenze nella nazionale maggiore dopo il suo debutto lo scorso anno».

IL COMMENTO DI TIAGO PINTO – «Sono davvero felice di portare un talento così giovane come Alex al club e non vedo l’ora di lavorare con lui. Proviene da un club abituato a competere ai massimi livelli in Ungheria, ma anche in Europa, quindi siamo entusiasti di ciò che potrà apportare al Bournemouth, continuando a crescere sotto la guida di Andoni».

LE PRIME PAROLE DI TOTH – «È fantastico far parte di questo club e sono entusiasta di raggiungere grandi traguardi. Quando ho saputo che il Bournemouth si era interessato a me, ero emozionato e felice perché questo è un ottimo club in Premier League, il miglior campionato del mondo e il più forte. L’intero club, l’intera struttura è fantastica. Quando ho parlato con i dirigenti, è stato abbastanza ovvio per me, perché erano ragazzi davvero in gamba. Non vedo l’ora di raggiungere grandi traguardi e ottenere buoni risultati con questa squadra».