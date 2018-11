Tottenham-Chelsea: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Tottenham-Chelsea, 13ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tottenham-Chelsea è il derby londinese valido per la 13ª giornata della Premier League 2018/2019. Ad affrontarsi al Wembley Stadium, la squadra allenata da Mauricio Pochettino (quarta in classifica con 27 punti) e quella guidata da Maurizio Sarri (terza con 28). Per le due squadre, reduci da periodi positivi, una sfida per confermarsi in zona Champions e con uno sguardo da rivolgere ai piani più alti della classifica.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Foyth, Davies; Dier, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son; Kane.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Morata, Hazard.

Tottenham: Mauricio Pochettino non può contare sugli indisponibili Janssen, Sanchez, Dembele e Rose. Con Trippier in dubbio, a giocare da terzino destro per gli Spurs potrebbe essere Aurier. Vertonghen è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina, con la coppia centrale difensiva degli Spurs probabilmente formata da Foyth e Alderwireld; con Davies terzino sinistro, a centrocampo si scaldano Dier e Winks. Sulla trequarti, Lucas Moura, Dele Alli e Eriksen sono pronti a supportare l’unica punta Kane. Chelsea: Maurizio Sarri ha tutti i suoi giocatori a disposizione eccetto il giovane difensore Ampadu e Kovacic che è in dubbio. Davanti alla porta di Kepa sono pronti Azpilicueta, Rudiger, David Luiz e Alonso; a centrocampo si scaldano Kanté, Jorginho e Barkley. Nell’attacco blue, Willian è favorito su Pedro, così come Morata su Giroud; a completare il tridente, Eden Hazard.

PROBABILE FORMAZIONE TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Foyth, Davies; Winks, Dier; Lucas Moura, Alli, Eriksen; Kane.

PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Morata, Hazard.

Queste le parole di Pochettino alla vigilia del derby contro il Chelsea: «E’ un buon segnale che i nostri tifosi vogliano di più in ogni stagione e si guardi sempre con rivalità alle squadre sopra. Per noi, Chelsea, Arsenal e West Ham sono stati i nostri più grandi rivali. Ma penso che sia cambiato un pò a causa delle nostre posizioni in classifica. Negli ultimi anni il Chelsea è sempre stato in vetta e l’Arsenal, dopo 21 o 22 anni, è stato di nuovo sotto di noi».

Così l’allenatore dei Blues, Maurizio Sarri: «Il Tottenham è forte. Ha velocità, tecnica e le statistiche dicono che possiede una grande condizione atletica. In attacco sono micidiali. Pochettino ha svolto davvero un buon lavoro finora. Mi auguro che il nostro approccio al match sia migliore rispetto alle ultime tre gare, dove siamo entrati in partita un po’ in ritardo».

