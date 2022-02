Conte su Eriksen: «Sarebbe bello riaverlo di nuovo per lavorarci assieme»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Conte in conferenza stampa si è espresso sul ritorno in campo di Eriksen, ammicando ad un possibile ritorno al Tottenham

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato anche del ritorno in campo di Eriksen. L’allenatore dell’Inter si è espresso così:

«Sono contento di rivederlo in campo, abbiamo passato momenti belli all’Inter. Gli auguro il meglio per il futuro e poi nel calcio non si sa mai, sarebbe bello per me averlo di nuovo e lavorare insieme a lui».