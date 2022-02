Guardiola su Eriksen: «Notizia fantastica, sarà bello incontrarlo» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Eriksen alla vigilia della sfida tra Manchester City e Brentford

Domani sarà un giorno speciale per Christian Eriksen e sarà Pep Guardiola a dargli il benvenuto.

Il tecnico del Manchester City ha parlato in conferenza stampa del ritorno del danese nella sfida contro il Brentford di Premier League. Ecco le sue parole:

ERIKSEN – «Il fatto che sia tornato a fare quello che ama è una notizia fantastica e in quello che fa oltretutto è eccezionale. Sono sicuro che i medici abbiano preso tutte le precauzioni affinché non si ripeta ciò che gli è successo. Fortunatamente è tornato a giocare ed è una bella notizia per lui, per la famiglia e per il Brentford, sarà bello incontrarlo domani».