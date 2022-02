Bagni: «Napoli Inter? Chi vince ha due mani sullo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole sulla sfida Napoli Inter:

SCUDETTO – «Il Napoli sin da agosto per me è sempre stata una squadra da scudetto. Favorita per valori tecnici, alla pari dell’Inter. Il Milan parte dietro».

NAPOLI-INTER – «Chi vince sarà Campione d’Italia. Dovesse vincere l’Inter scava un solco, al contrario il Napoli metterebbe pressione ai nerazzurri per il finale di campionato».

IMPEGNI – «La fatica non si sente, quando sei in corsa per gli obiettivi. I calciatori vogliono giocare queste partite. Con le rotazioni si può andare avanti bene».

DERBY – «Per 70′ un derby dominato in lungo e in largo dall’Inter. Probabilmente pensavano di averla messa in sicurezza».

UOMO SIMBOLO – «Spalletti per il Napoli. E’ stato sin da subito chiaro e senza alibi. Per l’Inter dico Brozovic».

SORPRESA – «Dico Lobotka, che gioca in maniera divina. Ci sarà da aspettare Ounas, poi Petagna e sottolinerei Juan Jesus».

INTER – «Non oso immaginare come sarebbe la squadra dovesse arrivare una sconfitta a Napoli dopo il derby. Il suo valore non si mette in discussione».

INSIGNE – «Non giudichiamolo per il rendimento, perché ci sta che nell’arco di un anno ci possano essere alti e bassi. La scelta di Toronto è una scelta affettiva, non voleva giocare contro il Napoli».