Koulibaly domani a Napoli: Inter nel mirino

Buone notizie per il Napoli che domani attende il rientro in Italia di Kalidou Koulibaly: il difensore punta a giocare contro l’Inter

Dopo le voci contrastanti dei giorni scorsi, squarci di luce sul rientro di Koulibaly che domani dovrebbe essere a Napoli.

Il capitano del Senegal, reduce dal trionfo in Coppa d’Africa, secondo quanto riportato da Sportface sarà subito o quasi in campo per mettersi a disposizione di Spalletti e potrebbe già tornare a fare coppia con Rrahmani nella sfida contro l’Inter di sabato.