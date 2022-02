Senegal, accoglienza da eroi e festa nazionale per Koulibaly e soci – VIDEO

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accoglienza straordinaria quella riservata dal Senegal ai suoi eroi, vincitori della recente edizione della Coppa d’Africa

Vincere un grande trofeo internazionale non capita tutti i giorni: vedere per credere l’entusiasmo sfrenato in Senegal dopo il successo in Coppa d’Africa.

Koulibaly e compagni hanno ricevuto infatti un’accoglienza da eroi in aeroporto e il Presidente ha ordinato un giorno di festa nazionale per festeggiare l’impresa calcistica.