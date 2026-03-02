Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Tottenham

Tottenham, la cura Tudor non funziona! Spurs sconfitti anche dal Fulham: ecco com’è andata

Published

2 ore ago

on

By

tudor 1

Tottenham, la cura Tudor non funziona! Spurs sconfitti anche dal Fulham: ecco come sta andando l’avventura in Premier League per il tecnico

La gestione di Tudor non sta producendo i risultati sperati per il Tottenham. Secondo quanto analizzato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra ha incassato un’ulteriore sconfitta per 2-1 contro il Fulham. Il bilancio recita due ko su due incontri disputati, quattro cadute di fila e ben dieci gare di campionato senza alcuna vittoria. Il margine sulla zona retrocessione resta fermo a quattro punti.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Al contrario, il Manchester United di Carrick vola altissimo, rimontando 2-1 il Crystal Palace e raggiungendo l’Aston Villa al terzo posto a quota cinquantuno punti. Con sei vittorie e un pareggio a referto, la compagine viaggia fortissimo all’interno della Premier League.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

CLASSIFICA E CRESCITA – «La posizione di classifica non significa molto al momento, è solo positiva e un motivo per noi per continuare a migliorare»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Arnautovic Mihajlovic Arnautovic Mihajlovic
Serie A2 giorni ago

Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...
Change privacy settings
×