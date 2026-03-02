Tottenham, la cura Tudor non funziona! Spurs sconfitti anche dal Fulham: ecco com’è andata

Tottenham, la cura Tudor non funziona! Spurs sconfitti anche dal Fulham: ecco come sta andando l’avventura in Premier League per il tecnico

La gestione di Tudor non sta producendo i risultati sperati per il Tottenham. Secondo quanto analizzato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra ha incassato un’ulteriore sconfitta per 2-1 contro il Fulham. Il bilancio recita due ko su due incontri disputati, quattro cadute di fila e ben dieci gare di campionato senza alcuna vittoria. Il margine sulla zona retrocessione resta fermo a quattro punti.

Al contrario, il Manchester United di Carrick vola altissimo, rimontando 2-1 il Crystal Palace e raggiungendo l’Aston Villa al terzo posto a quota cinquantuno punti. Con sei vittorie e un pareggio a referto, la compagine viaggia fortissimo all’interno della Premier League.

CLASSIFICA E CRESCITA – «La posizione di classifica non significa molto al momento, è solo positiva e un motivo per noi per continuare a migliorare»