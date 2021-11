Tottenham, Kane esalta Conte: «Il suo curriculum parla per lui»

Harry Kane, attaccante e capitano del Tottenham, esalta il neo allenatore Antonio Conte. Le parole del centravanti inglese

DICHIARAZIONI – «Dimostra grande ambizione ad essere onesti. Il suo curriculum parla da solo, tutti sanno quanto sia stimato e cosa ha fatto nella sua carriera da allenatore. Non puoi non rispettarlo. Lavorerà il più duramente possibile per migliorarci come giocatori, noi dovremo accettarlo, imparare, fare di più in campo, fare di più in allenamento, fare di più fuori dall’allenamento che si tratti di recupero o qualsiasi altra cosa. E assicurandoci di darci tutte le opportunità per vincere.».