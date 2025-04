Tottenham Nottingham Forest: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Tottenham Hotspur Stadium la sfida di Premier League tra Tottenham Nottingham Forest: le ultimissime di formazione con orario e dove vederla in tv

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si giocherà la gara valevole per la 33ª giornata di Premier League tra Tottenham Nottingham Forest. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son. Allenatore: Postecoglou.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno; Dominguez, Anderson; Jota, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore: Espirito Santo.

Orario e dove vederla in tv

Tottenham Nottingham Forest si gioca alle ore 21.00 di lunedì 21 aprile per la 33ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.