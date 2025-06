Tottenham, si cerca il sostituto di Postecoglou: tutti i nomi nel mirino degli Spurs

Tottenham, dopo l’addio di Ange Postecoglou gli Spurs cercano il suo successore: si sogna il ritorno di Pochettino, ma non solo

Dopo l’addio di Ange Postecoglou, esonerato nonostante il trionfo in Europa League e la qualificazione alla prossima Champions League, il Tottenham è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il club londinese ha diverse opzioni sul tavolo, ma tra le candidature – come riportato da Goal.com – emergono in particolare tre profili: Thiago Motta, Marco Silva e soprattutto un potenziale clamoroso ritorno di Mauricio Pochettino. L’argentino, attuale CT degli Stati Uniti, ha recentemente dichiarato di voler tornare un giorno a Londra, definendo il Tottenham «un club speciale» per lui. Il feeling tra Pochettino e i tifosi non si è mai spento, e l’argentino ha dimostrato in passato di poter trasformare gli Spurs in una squadra di vertice, portandoli a una finale di Champions e stabilmente tra le prime del campionato. Il nodo è rappresentato dalla clausola con la federazione statunitense, che comporterebbe un alto costo di rescissione: una spesa importante che il presidente Levy potrebbe essere restio ad affrontare, anche per non ammettere implicitamente l’errore di averlo allontanato nel 2019.

Un altro nome caldo è quello di Thiago Motta, reduce da un’esperienza fallimentare alla Juventus ma ancora considerato uno dei tecnici emergenti più interessanti in Europa. Dopo aver portato il Bologna in Champions League con risorse limitate, il suo profilo è tornato d’attualità per molti club. Per il Tottenham potrebbe rappresentare una scommessa affascinante, benché rischiosa, vista la mancanza di esperienza in Premier League. Più “pronto” sembra Marco Silva, che con il suo Fulham ha ottenuto risultati solidi e un gioco brillante, grazie anche a un’impostazione tattica offensiva e a un ottimo lavoro sul mercato. Silva conosce bene il campionato inglese, ha ricostruito la propria reputazione dopo il flop all’Everton, e potrebbe portare stabilità e pragmatismo. Tra nostalgia, innovazione e solidità, la scelta del prossimo tecnico sarà cruciale per il futuro degli Spurs.