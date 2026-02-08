Tottenham, Romero è diventato un caso? Frank sgonfia le polemiche in conferenza, ecco cosa ha detto dopo l’espulsione dell’argentino!

Tottenham, il tecnico Thomas Frank sgonfia le polemiche in conferenza stampa riguardanti Cristian Romero. Cosa ha detto

Nel calcio inglese, la fascia di capitano non è un semplice pezzo di stoffa, ma un simbolo di responsabilità suprema. E quando chi la indossa commette un errore, il rumore è doppio. Tuttavia, in casa Tottenham, la gerarchia non cambia. A spegnere le polemiche ci ha pensato direttamente Thomas Frank. L’allenatore degli Spurs ha voluto proteggere pubblicamente il suo leader difensivo: Cristian “Cuti” Romero.

La difesa della scelta: “Nessun rimpianto”

Interpellato dai media sulla decisione di affidargli i gradi di capitano a inizio stagione, Frank non ha mostrato esitazioni: “Nessun rimpianto per averlo nominato capitano”, ha tuonato il mister. Una dichiarazione che serve a blindare la leadership del “Cuti” e a confermare la fiducia totale dello staff tecnico nelle sue doti carismatiche, spesso al limite ma vitali per l’agonismo della squadra. Ricordiamolo, Romero è stato espulso e dovrà scontare 4 giornate di squalifica.

Il gesto di maturità: le scuse al gruppo

Frank ha poi svelato un retroscena importante avvenuto lontano dalle telecamere, nel segreto dello spogliatoio. Romero, consapevole dell’errore commesso, ha affrontato i compagni a viso aperto. “Si è scusato con i suoi compagni di squadra nello spogliatoio“, ha rivelato l’allenatore. Un atto di umiltà e responsabilità che, secondo Frank, rafforza paradossalmente la sua posizione. Riconoscere l’errore è il primo passo per un vero leader, e la squadra sembra aver recepito il messaggio.

“Uno dei più importanti”

Al di là dell’episodio singolo, la valutazione tecnica su Romero rimane altissima. Frank ha concluso il suo intervento ribadendo il peso specifico dell’argentino nell’economia del gioco del Tottenham: “Penso che sia uno dei giocatori più importanti“. Romero resta la colonna portante su cui il Tottenham vuole costruire le sue ambizioni europee. La fascia resta sul suo braccio, e la fiducia del mister è più salda che mai.